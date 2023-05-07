Bloomberg: Erdoğan'ın terörist ilan ettiği Kürt siyasetçiler, belirleyici bir güç oldular

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'de, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir analiz yayımlandı. "Erdoğan'ın baş düşmanları seçimler bittikten sonra uzun süre belirleyici olacak" başlıklı analizde, 'yıllarca Meclis'ten dışlanan Kürt siyasetçilerin, alışılmadık bir güce sahip olacağı' değerlendirmesine yer verildi.

'KÜRT SİYASETÇİLER, BELİRLEYİCİ BİR GÜÇ OLARAK ORTAYA ÇIKTI'

Selcan Hacaoğlu and Fırat Kozok imzalı analizde, şu ifadeler kullanıldı: "Recep Tayyip Erdoğan tarafından terörist ilan edilen Kürt siyasetçiler, Cumhurbaşkanı'nı devirmek için bir araya gelen muhalefet içinde belirleyici bir güç olarak ortaya çıktılar ve hiçbir partinin mutlak çoğunluğu sağlayamama riskini barındıran çekişmeli seçimlerin ardından Meclis'te de bir güç haline gelebilirler."

'ERDOĞAN'IN MECLİS HAKİMİYETİ RİSK ALTINDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki hakimiyetinin de 'risk altında' olduğunu yazan Hacaoğlu ile Kozok, HDP'nin aynı listeden seçime girme kararı aldığı Yeşil Sol Parti'nin 'Meclis'in en büyük üçüncü partisi olma konumunu korumaya yetecek kadar sandalye kazanma yolunda' olduğu yorumunda bulundu.

'MUHALEFTET, KÜRTLERİN DESTEĞİYLE ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEBİLİR'

Analizde, Eurasia Group'un Avrupa Direktörü Emre Peker'in görüşlerine yer verildi. Peker, "Muhalefet, sadece Kürt yanlısı Yeşil Sol'un ve onların solcu ittifakının desteğiyle çoğunluğu elde edebilir. Kürt seçmenler aynı zamanda, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında da kilit önem taşıyacak" dedi.