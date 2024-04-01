Bahçeli'den yerel seçim değerlendirmesi: Tek kelimeyle aymazlık!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerinden ardından ilk kez açıklama yaptı. Bahçeli, "Erken seçim yaygarası koparan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır" dedi.

Bahçeli'den yerel seçim değerlendirmesi: Tek kelimeyle aymazlık!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yapılan yerel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Türkiye’yi yöneten iktidar değişmemiştir" diyen Bahçeli, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır" dedi.

"ERDOĞAN DEVLETİN BAŞIDIR"

Açıklamasının devamında Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri’nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den yerel seçim değerlendirmesi: Tek kelimeyle aymazlık! - Resim : 1

"MUHALİF TETİKÇİLER YİNE HÜSRANA UĞRAYACAKLARDIR"

"Ancak milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. 31 Mart seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Milliyetçi Hareket Partisi müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli 2024 Yerel Seçimleri
Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı? Nursema kötü haberi verdi; Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölümü kaldı?
Sinan Oğan'dan "değişim" mesajı: Yol Haritasını sizlerle paylaşacağım Sinan Oğan'dan "değişim" mesajı: Yol Haritasını sizlerle paylaşacağım
Yerel seçimler sonuçlandı: DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti kaç belediye kazandı?
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Yerel seçimler: Bu illerde belediye başkanlığı el değiştirdi! Bu illerde belediye başkanlığı el değiştirdi!
İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi" "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"
Seçim sonrası gözler Borsa İstanbul'da, uzmanı açıkladı: Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti? Hangi hisseler düştü veya yükselişe geçti?
Dünya basını, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını mercek altına aldı Türkiye’deki yerel seçim sonuçları mercek altına alındı
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi