Bahçeli, bir kez daha Hans, Sam, Henryler'e seslendi: Bu kez gafını düzeltti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da yaptığı konuşmada, "AB dergilerinde yönetimi değiştirmek için çabaladılar. ABD’nin çocukları Hans, Sam, Henryler alayınıza birden sesleniyorum Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yönelik açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Yasamada bu başarı sağlanmışsa yürütmede de başarı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"6 Şubat günü dünyada emsali olmayan büyük bir felaketi 11 ilde yaşadık. Bu felaket esnasında 50 bin vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlerle çok dürüst, samimi ve geleceği kucaklayan bir anlayışla görüşmelerimizi açıklamak istiyorum. 104 içerisinde 11 ilimizde acı ve hüzünle bir hayat vardır. Bu süreç içerisinde Türkiye'de birçok çevre felaketin altından nasıl kalkılabileceğini ifade etmek yerine siyasi amaç gütmeyi seçmiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü devlet anlayışı, usulü ile beslenme problemini milletçe çözme yoluna gitmiş önce çadırlar sonra konteynerler ile insanlarımıza moral sağama içinde olmuşlardır. Eğer ülke geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı. Parlamenter sisteme dönüş felakete dönüştür. Çıkış sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle bugün şu an için toplantı yapmayı arzulayan bir fırsatı yakalamış olduk. Türlü türlü yalanla, soğanla patatesle kandırmaya yönelenlere inanmış olsaydık bugün büyük felaketin altından kalmak mümkün olmazdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler parlamenter sistemin uşakları olmuştur. Bu sistem başarılı olmuştur, değiştirmek Türkiye'ye ihanet olur. Yapılan hizmetleri durdurmamak gerek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini yaşamaya ülkeyi hazır hale getirmeliyiz. Fitne fesada aldırış edemeyiz. Milletimiz parlamenter sistem çürümüştür dönüşü olmaz dedi. Büyük bir farkla milletimiz Cumhur İttifakı’nı başarılı kıldı.

Yasamada bu başarı sağlanmışsa yürütmede de başarı sağlamak lazım. Yürütmede başarılı olmak sayın Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı yapmaktır. 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde açık ara sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır. Terörün, FETÖ’nün kökü kazınmalı. Güçlü bir yönetimin devamı şart. Birçok AB dergilerinde Türkiye’de yönetimi değiştirmek için çabaladılar. Türkiye’de malum kişiler de sözcülüğünü yaptılar. Bir tek şeyi başaramadılar, ABD’nin çocukları Hans, Sam, Henryler alayınıza birden sesleniyorum, kiminle iş birliği yaparsanız yapın Erdoğan’ı sizlere ezdirmeyiz. Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yaparak milletimin bir cevabı olsun."