YSK, şu ana kadar yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK, yurt dışında şu ana kadar toplam 892 bin 571 kişinin oy kullandığını açıkladı.

YSK, şu ana kadar yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 17.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 850 bin 032'si yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539'u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571 kişi oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

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