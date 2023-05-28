ANKA ve AA'ya göre sandıkların yüzde 20'den fazlası açıldı, YSK yasağı hala kaldırmadı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği seçimde sandıkların yüzde 20'si açılmış durumda. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) halen yasağı kaldırmadı.

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ANKA ve AA'ya göre sandıkların yüzde 20'den fazlası açıldı, YSK yasağı hala kaldırmadı

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlayamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün halk, bir kez daha sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. 

Hem Anadolu Ajansı (AA) hem ANKA, abonelerine servis ettiği ancak hiçbir kuruluşun yayın yasağından dolayı yayınlayamadığı verilerde sandıkların yüzde 20'den fazlasının açıldığı görülüyor.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandıkların beşte biri açılmasına rağmen halen yasağı kaldırmadı. 

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