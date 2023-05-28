AKP'liler Malatya Battalgazi'de YSP müşahitlerine saldırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemi geride kalırken, birçok ilden müşahitlere saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Malatya’dan gelen görüntülerde Battalgazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu’nda AKP’liler Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı.

Ortalığın birbirine girdiği okulda çok az sayıda çevik kuvvet polisinin olması dikkat çekerken, yurttaşlar okulda bulunan polise “Polis çağır” diye serzenişte bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem