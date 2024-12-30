Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Dünyada Bir İlk! Koyun Kalbinden İnsan Kalbine...

Yıldız Teknik Üniversitesi dünyada bir ilke imza atarak hücresizleştirilmiş koyun kalp kapakçığından insan kullanımına uygun olabilecek kalp kapakçığı üretimini geliştirdi. Haberi YÖK Başkanı Erol Özvar duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen, dünyada ilk kez hücresizleştirilmiş koyun kalp kapakçığından insan kullanımına uygun olabilecek kalp kapakçığı üretimini duyurdu.

Özvar paylaşımda, "Mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kalp kapakçıklarına alternatif olacak olan bu çalışmayla, diğer yöntemlerle ortaya çıkabilecek virütik hastalıklara çözüm bulunması hedefleniyor. Projeyi gerçekleştiren akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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