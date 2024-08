Uzmanlar Uyardı! Dondurma Yerken Tadınız Kaçmasın

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, hava sıcaklıkları arttıkça dondurma, yenilebilir buz, sorbe ve gelato tüketimine yönelik uyarılar için yazılı açıklamada yaptı.

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR

Pastörize edilmemiş veya pastörizasyonu yeterli olmayan süt, süt ürünleri ve yumurta kullanımına dikkat çekilen açıklamada, dondurma içerisinde pastörizasyon sürecindeki eksiklikler sebebiyle bakterilerin bulaşmasına ve ciddi bir gıda zehirlenmesinin meydana gelebileceği kaydedildi.

Dondurma üretiminde personel ve tesis hijyenine uyulmaması durumunda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 400'ün üzerinde kayıtlı dondurma üreticisini olduğu, dondurma üretiminde kullanılan katkı maddelerinin ve diğer kimyasallarının da ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

GIDA GÜVENLİĞİNDE İHLAL

Ekonomik açıdan soğutucu dolapların fişlerinin çekilmemesinin önemli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve düşen kar marjıyla birlikte özellikle dondurmaların depolama ve saklama koşullarında gıda güvenliği kuralları ihlal edilmektedir. Hem açık hem de paketli dondurmalar yetersiz soğutma sebebiyle mikroorganizmaların üremesi için uygun bir zemine dönüşmektedir. Bu nedenle yetersiz soğutulduğu belli olan, soğuk zincir kırıldığı için üzeri buz tutan dondurmaların tüketilmemesi önem taşımaktadır.

AÇIKTA SATILAN DONDURMALARA DİKKAT

Açıkta satılan dondurmalarda her bir dondurma için ayrı bir dondurma kepçesi kullanılmalı, kullanımdan sonra sıcak suyla yıkanmalı ve sonrasında gıdayla temas eden yüzeyler için kullanılan solüsyonlarda bekletilmelidir. Dondurmayı servis eden personel maske, bone, kolluk ve eldiven kullanmalı, her servisten sonra eldivenlerini değiştirmelidir. Dondurma kaşıklarının girdiği su kabı metal olmalı ve her 15 dakikada bir temizlenmeli, içerisindeki daldırma solüsyonu yenilenmelidir. Su kabının içerisinde sünger gibi malzemeler bulunmamalı, böyle malzemelerle hijyen sağlanmaya çalışılmamalıdır.

RİSKLERİ AZA İNDİRMEDE ETİKET OKUMAK ÖNEMLİ

Dondurma satın alırken paketliyse etiketini okumanız, ambalajını kontrol etmeniz, dondurmanızı aldığınız dolabın sıcaklığına dikkat etmeniz, seyyar satılıyorsa personel ve ekipman hijyenine dikkat etmeniz, üretim süreci, hammadde ve işletmenin gıda güvenliği politikaları hakkında bilgi edinmeniz sağlığınız için yararlı olacaktır."

