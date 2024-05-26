Uzmanı uyardı: Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 'brucella' hastalığına dikkat

Brucella hastalığının süt, süt mamulleri ve hayvanlardan bulaştığını belirten Siirt'te Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Dilan Baygeldi, özellikle yaz aylarında taze peynirin tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Hastalığın mikrobu taşıyan hayvanın etinden ve sütünden bulaştığını belirten Dr. Baygeldi, sütün yeterince kaynaması gerektiğini söyledi.

Dr. Baygeldi, "Brusella hayvanlardan insanlara geçiş yoluyla oluşan zoonotik dediğimiz bir enfeksiyon çeşididir. Brusella ile ilgili olarak bizim bölgemiz yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu, endemik yani yaygın olarak görüldüğü bölgeler arasındadır. Brusella'nın bulaş yoluyla ilgili olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekmekte. Brusella ile enfekte olmuş bir küçükbaş dediğimiz keçi, sığır, koyun olan hayvanları varsa, bu hayvanlar genellikle gebelik sürecinde yani herhangi bir yavru taşıma sürecinde normalde gebelik süreçlerini tamamlamadan yavru kayıpları yaşarlar. Yavru kayıpları yaşandığı sırada yavruya ait gebelik, yani doğum zarlarını yavru atımından çok geç bir sürede dışarı atarlar. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıkları zaman durumu bulundukları il veya ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi.

Brusella'nın bulaş yollarına değinen Dr. Baygeldi, "Brusella, genellikle hayvandan insana bulaşır. Bu da daha çok enfekte olmuş hayvanın özellikle sütünün kaynatılmadan peynir, tereyağı ve krema yapılması ve bunu kişilerin tüketmesiyle kişilere bulaşabilmektedir. Diğer bulaş yolu ise enfekte olmuş hayvan etinin yeterince pişirilmeden tüketilmesiyle bulaşabilmektedir. Az önce bahsettiğimiz gibi doğum esnasında yani enfekte olmuş hayvanın doğumu esnasında, havayla mikroorganizmaların yani mikropların kişiye aerosol dediğimiz hava yoluyla bulaşmasıyla oluşabilmektedir. Kişide enfeksiyon oluşmuşsa genellikle spesifik olmayan yani yaygın vücut ağrısı, gece terlemeleri, bulantı, kusma, özellikle büyük eklem dediğimiz kalça ve diz eklemlerinde ağrı olmasıyla kendini göstermektedir. Bu hastalar bize başvurduğunda klinik değil, daha çok yapmış olduğumuz kan tahlilleriyle tanı koyup belli bir kliniğe ve şikayetlere yönelik olarak tedaviye başlamaktayız" diye konuştu.

"Brusellada özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında özellikle taze peynirden yapılan yani kaynatılmadan veya yeterince kaynatılmadan yapılan sütten peynir ya da krema ve ya tereyağının yapılmasıyla bulaşabilmektedir" diyen Dr. Baygeldi, "Bunu önlemek için de özellikle eğerki sütten bu şekilde ürünler elde edilmek isteniyorsa sütün yeterince doğru bir şekilde kaynatılması ya da pastörize edilmesi gerekmektedir. Diğer bir koruma yolu ise doğum yani hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanın doğumu esnasında koruyucu ekipman dediğimiz gözlük, maske, önlük veya çizme gibi ekipmanlarıyla birlikte doğumu gerçekleştirmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA