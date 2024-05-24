DSÖ, herkesin merak ettiği Covid-19 gerçeğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.

DSÖ, herkesin merak ettiği Covid-19 gerçeğini açıkladı

DSÖ'nün yayınladığı bir rapora göre, Covid-19 salgını dünya genelinde ortalama yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı.

Salgın, 2019 ve 2021 yılları arasında beklenen yaşam süresinin 73,4 yıldan 71,4 yıla düşmesine neden oldu. Bu durum küresel ortalama yaşam süresinde son yıllarda yaşanan ilerlemenin tersine dönmesine neden oldu.

Raporda, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya'nın salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtiliyor. Covid-19, 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olurken, Batı Pasifik ülkeleri virüsten en az etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının küresel bir halk sağlığı krizi olduğunu ve gelecekteki benzer salgınlara karşı korunmak için uluslararası bir iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

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