Uzmanı anlattı: 'Filmlerdeki klişe sahne tıbbi olarak imkansız'

Yüzlerce filmde ve dizide yer alan "monitörde hastanın kalp ritmi düz bir çizgiye dönüştüğünde doktorun şok vererek hastayı yeniden hayata döndürmesi" sahnesinin tıbbi açıdan doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Görüntüleme Uzmanı Dr. Özge Özden, filmlerdeki bazı sahnelerin neden doğru olmadığını tıbbi açıdan anlattı.

Yazılı olarak bilgi veren; Özden'in aktardığına göre; kalp elektrokardiyografisinin asistol denen düz çizgi gösterdiği bir kalbe şok verilmez. Özden, bu ritm şoklanabilir bir ritm olmadığını ifade ederek yapılması gerekenin kalp masajı ve tıbbi ekip geldiğinde de verilmesi gereken medikal tedavi algoritmasının özel olduğunu kaydetti.

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Görüntüleme Uzmanı Dr. Özge Özden, filmlerdeki bazı sahnelerin neden doğru olmadığını tıbbi açıdan şöyle açıkladı:

BU RİTM ŞOKLANABİLİR DEĞİL, KALP MASAJI YAPMAK GEREKİR

“Bir hastanın kalbinde ventriküler fibrilasyon denen kaotik ritm bozukluğunda elektrik şoku vermek hayat kurtarıcı bir müdahaledir ve bu ritm şoklanabilir bir ritmdir. Ancak kalp monitöründe asistol olarak bilinen düz bir çizgi görüldüğü durumda kalp elektrik şokuna yanıt vermez, bu ritm şoklanabiir bir ritm değildir ve kalp masajı yapmak gerekir.

Bu konuda eğitimi olmayan kişilerin, kalbi duran bir kişide uygulayabileceği Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları ritmi tanıyacağından tıbbi ekip gelinceye kadar kullanılması hayat kurtarıcı bir cihazdır ve kullanımının yaygınlaşması kritik öneme sahiptir."

GERÇEK HAYATTA BÖYLE BİR ŞEY GÖRME İHTİMALİMİZ PEK YOK

"Fakat bazı filmlerde düz çizen elektrik şokuna elektrik şoku verildiğini görüyoruz ve bu aslında doğru bir tıbbi uygulama değil.

Bu arada, bazı filmlerde, elektrik şoklaması yapılan hastanın normal ritmine döner dönmez hızlıca konuştuğu ve hatta hızlıca taburcu edildiğini görüyoruz. Gerçek hayatta böyle bir şey görme ihtimalimiz pek yok. Bu tarz hastalarda, bu duruma neden olan, altta yatan özel bir neden olmaktadır ve bu durum tespit edilip gerekli tedaviler yapılmaktadır sonrasında da bazı önlemler alınmaktadır. Hatta bazı hastaların, altta yatan sebebe bağlı olmakla birlikte ICD (implantable cardiac defibrillator) denen şoklama özelliğine sahip kalp pilleri ile kalan hayatına devam etmesi gerekebilmektedir.

Televizyon dünyasındaki bir diğer yanılgı ise hayat kurtarıcı müdahalelerin herkeste işe yaradığı. Malesef gerçek hayatta durum böyle değil. Kardiyak arrest sonrası CPR yapılan hastaların hepsi yaşamıyor, yaşasa bile sadece bir kısmı taburcu edilebiliyor. Dahası CPR sonrasında hasta kurtulsa bile kaburgalarda kırık oluşabiliyor, beyin hasarı olabiliyor."

FİLM YAPIMCILARI TIBBI DESTEK ALMALI

"Filmlerdeki tıbbi sahnelerin, konu hakkında deneyimli kişilerden danışmanlık alınarak çekilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce bu filmler, senaryolar yanlış bilgi içermemeli. Hukukla, siyasetle ya da sanatla ilgili teknik olarak yanlış bir bilgiyi nasıl tercih etmiyorsak, oldukça kritik olan ve büyük kitlelerin izleyip bir şeyler öğrendiği sağlıkla ilgili yanlış bilgileri de tercih etmiyoruz elbette."

Kaynak: Gerçek Gündem