Uzman İsim Uyardı: Ani Kalp Krizine Neden Olabilir!

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıkları arttı. Sıcaklıkların artması da birçok sağlık sorununu beraberinde getirdi. Uzman isim, özellikle ani kalp krizi gibi sağlık sorunlarının görülebileceğini söyledi.

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Uzman İsim Uyardı: Ani Kalp Krizine Neden Olabilir!

Hava sıcaklıklarının artması, aralarında ani kalp krizi gibi pek çok sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı bu günlerde vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Kalli, sıcak havaların kronik rahatsızlığı olan hastalarda önemli sağlık sorunları oluşturacağına dikkat çekti. Kalli, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su kaybının önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıktığını belirtti.

'ANİ KALP KRİZİ OLABİLİR'

Dr. Halil Kalli, yüksek sıcaklıkların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Özellikle bölgemizde sıcak havalarda kalp rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıktıkları zaman sıvı kaybına bağlı olarak kalp rahatsızlıkları şiddetlenir. Ani kalp krizleri olabilir. Kalp yetmezliklerinin tetiklendiği bayılmalar senkop gibi durumların söz konusu olduğu bilinmekte” dedi.

'EN ÖNEMLİ SIKINTI DEHİDRASYON'

Dr. Kalli, “Sıcaklardaki en önemli sıkıntı hastaların dehidrasyona girmesi. Sıvı kaybı özellikle sıvı tüketen ve güneşe maruz kalan kişilerde çok sık rastladığımız bir olay. Sıvı kaybı vücudun direncini düşürür. Tansiyonunu düşürür. Çarpıntı yaparak kalp ritmini hızlandırıp sıkıntıya sebep olmaktadır” şeklinde konuştu.

NE ÖNLEM ALINABİLİR?

Dr. Kalli, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin güneşin dik geldiği öğle vakitlerinde çok fazla sokağa çıkmaması ve aynı zamanda yoruldukları zaman biraz daha gölge bölgelerde dinlenmeleri gerektiğini öneririz. Astım, koah, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar sıcak havalarda riskli bölümdedir. Bu hastalar dışarıya çıkmak zorundalarsa özellikle güneşin çok fazla olmadığı ve havanın çok sıcak olmadığı sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde işlerini halletmelerini öneririz” diye konuştu.

Etiketler
kalp krizi Sıcak Hava
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