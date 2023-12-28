Türk Tabipleri Birliği: Uyarılarımız dikkate alınmadı, ciddi bir salgınla karşı karşıyayız

Türk Tabipleri Birliği, uyarılarının dikkate alınmaması sonucunda grip virüsü (H1N1), KOVID-19 (J1.N varyantı) ve Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıya olunduğunu bildirdi; alınması gereken önlemleri sıraladı.

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Türk Tabipleri Birliği: Uyarılarımız dikkate alınmadı, ciddi bir salgınla karşı karşıyayız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çeşitli varyantlarla dünya genelinde devam ederken, kış mevsiminin etkilerinin de artmasıyla Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yeni bir uyarı geldi.

Solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgınla karşı karşıya kalınması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kurumlarına birer yazı göndererek ücretsiz maske dağıtımı ve maske kullanımına teşvik gibi önlemler alınmasını isteyen birlik, yazının ilk bölümünde toplum sağlığı öncelenerek alınacak bilimsel önlemlerle salgınların en az zararla atlatılabileceğini hatırlattı.

TTB, salgınlarla mücadelenin toplumun ve kurumların katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların özellikle kış aylarında alevlenebileceği uyarısı yapılan yazıda şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), KOVID-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız.

Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir. Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır."

Toplu taşıma araçlarında yapılacak basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekilen yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.

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Koronavirüs Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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