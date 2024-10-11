Toplumsal Etkiler Ruh Sağlığını Değiştiriyor

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şafak Taktak, ruh sağlığının toplumsal etkilerin üzerinde şekillendiğini belirtti.

Toplumsal Etkiler Ruh Sağlığını Değiştiriyor

Toplumsal etkilerin ruh sağlığında önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Şafak Taktak, "İnsan, ruhsal bir varlıktır. Biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir varlığın adıdır insan. Beden ve ruh sağlığı her zaman etkileşim halindedir" dedi.


Sağlıklı ruh yapısı için sağlıklı bir beden yapısı olması gerektiğine de dikkat çeken Taktak, "İnsan biyolojik, toplumsal ve ruhsal bir varlıksa, doğumu itibarıyla evrimsel gelişim basamaklarının ilkinde olan insanın var olan gizli gücüne kavuşabilmesi için de uygun yaşama sahip olması gerekiyor. Anne-baba, kişinin yakın çevresi, öğrenme imkanlarından faydalanması gibi süreçler toplumsal etkileşimle ruhsal bütünlüğü oluşturur" diye konuştu.


Psikiyatri Uzmanı Taktak, bu konuda toplumsal bilincin de oluşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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