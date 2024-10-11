Kovid Geçirenlerde Büyük Hastalık Riski Ortaya Çıktı! Dikkat Çeken Kan Grubu Detayı...

Cleveland Clinic ve University of Southern California’nın yürüttüğü araştırma, Kovid-19 geçirenlerin, enfeksiyondan sonraki üç yıla kadar kalp krizi ve inme riskinin iki kat arttığını gösterdi. Dr. Stanley Hazen, ağır geçirilen Kovid'in, kalp hastalığı geçmişi olanlara benzer riskler oluşturduğunu belirtti.

BEDENİN YAPILANMASINI DEĞİŞTİRİYOR

BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp ve Azra Maryem'in haberine göre, Dr. Hazen, Kovid-19'un bedeni adeta yeniden yapılandırarak kan pıhtılaşması riskini artırdığını ve bu riskin yıllarca sürebileceğini vurguluyor. Dünyada bir milyardan fazla kişinin Kovid-19 geçirdiği göz önüne alındığında, kalp hastalıklarındaki artış endişe verici boyutlara ulaşabilir.

KAN GRUPLARINA GÖRE FARKLI RİSKLER

Araştırma, kan grubuna bağlı olarak Kovid-19'un kalp hastalığı riskini de değiştirdiğini ortaya koydu. 0 rH kan grubuna sahip olanlar dört kat daha fazla risk altındayken, A, B ve AB kan gruplarında bu risk yedi katına kadar çıkabiliyor.

KORUYUCU TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Dr. Hazen, Kovid-19 geçiren kişilerde, daha önce kalp hastalığı olmayanlar için bile risk seviyesinin yükseldiğini vurguluyor. Bu nedenle, Kovid geçiren hastalara yönelik koruyucu kalp sağlığı tedbirlerini arttırıyor. Kovid geçmişi, kalp sağlığı tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi için önemli bir faktör haline geliyor.

Cleveland Clinic'te görev yapan Dr. Hazen

Kaynak: BBC Türkçe