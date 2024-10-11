Almanya'da Sinema Salonunda Çekiçli Dehşet!

Almanya'nın Krefeld şehrinde bir sinema salonunda çekiçle saldırı ve kundaklama girişimi iddiaları üzerine polis harekete geçti. Şahıs, polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Almanya'da Sinema Salonunda Çekiçli Dehşet!

Almanya'nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonunda duyulan silah sesleri paniğe neden oldu.

Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulunan bir şüpheli polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Sinemadaki vatandaşların kafasına çekiçle vurduğu öne sürülen şahıs, yangın çıkarmaya da çalıştı. Polisin müdahale ettiği erkek şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelinin tek başına hareket ettiğini değerlendirdi. Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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