Rusya'dan kanser hastaları için umut verici gelişme: Olumlu sonuç verdi!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara umut olacak yeni gelişmeyi duyurdu. Rosatom tarafından yapılan açıkmada, hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiği belirtildi.

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Rusya'dan kanser hastaları için umut verici gelişme: Olumlu sonuç verdi!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açılamaya göre, nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanserinin tedavisi için kullanılan lutesyum-177 içeren madde, Rosatom'un araştırma bölümünün bir parçası olan Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü'nün uyguladığı teknoloji kullanılarak geliştirildi. Söz konusu radyofarmasötik, kalite kontrolünün tüm aşamalarını geçti.

DAMARDAN ENJEKTE EDİLMESİYLE UYGULANIYOR

Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı'na bağlı Federal Radyoloji ve Onkoloji Araştırma ve Klinik Merkezi'nde (FRCCRO) uygulanan tedavi, hastanın herhangi bir yan etki yaşamadığından emin olunduktan sonra ilacın damardan enjekte edilmesiyle uygulanıyor.

Rusya'dan kanser hastaları için umut verici gelişme: Olumlu sonuç verdi! - Resim : 1

YAN ETKİYE RASTLANMADI

İki ayda bir verilen ilaç, Nükleer Tıp Merkezi Başkanı ve FRCCRO'da radyolog olan Pyotr Sychev'e göre etkili oldu ve hastaların hiçbirinde yan etkiye rastlanmadı.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ TEK KURULUŞ

Rosatom, Lutesyum-177 izotopunu her türünü üretebilen dünya üzerindeki tek kuruluş olma özelliğini taşıyor. Ayrıca lutesyum-177 tıbbi izotopu 2021'den bu yana Brezilya'ya tedarik ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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