Organ naklinde devrim: Bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

ABD'nin Boston kentindeki Massachusetts Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, cerrahlar 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini naklettiği 62 yaşındaki Richard Slayman'ın durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu olabileceğini bildirdi.

Nakil gerçekleştirilen Slayman, 11 yıldır hasta olduğunu belirterek, 'Doktorlarım nakil olabileceğinden bahsettiğinde, bunun yalnızca kendime değil hayatta kalabilmek için organ nakline ihtiyacı olan binlerce insana umut verebileceğini düşündüm.' ifadelerini kullandı.

Organ naklini gerçekleştiren Doktor Tatsuo Kawai ise, bu tür nakillerin böbrek yetmezliği olan milyonlarca insana yardım eli uzatmasını umut ettiklerini söyledi.

İlk Hayvandan İnsana Organ Nakli 2022'de Gerçekleşmişti

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.