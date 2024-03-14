Koronavirüs aşısının kalbe etkisi ortaya konuldu: 'Önemli ölçüde azaltıyor'

Son bilimsel verilere göre, Kovid-19 aşıları kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Koronavirüs aşısının kalbe etkisi ortaya konuldu: 'Önemli ölçüde azaltıyor'

Yapılan yeni bir araştırma, koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların, aşılama sonrası bir yıl içinde ciddi kardiyovasküler komplikasyon olasılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

İngiltere, İspanya ve Estonya'daki 20 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtları üzerinde yapılan analiz, AstraZeneca, Pfizer ve Moderna gibi Kovid-19 aşılarının, kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması gibi hastalıklara karşı ciddi koruma sağladığını gösterdi:

"Kovid-19 hastalık sonrası, aşılanmış bireylerin, aşısız hastalığı geçirenlere göre çok daha az kalp ve damar hastalıklarına maruz kaldıklarını gösteren, 20 milyon kişiyi kapsayan çalışma. Sonuç: Aşı virüsün yol açtığı kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu."

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