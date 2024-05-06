Kızamık vakalarında büyük artış: ''Aşı reddi 40 binin üzerinde''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son yıllarda giderek artan kızamık vakalarına karşı önlem alınmasını isteyerek, aşı reddi konusunu TBMM'ye taşıdı.

Kızamık vakalarında büyük artış: ''Aşı reddi 40 binin üzerinde''

Burhanettin Bulut, son yıllarda büyük artış gösteren aşı reddini TBMM'nin gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, aşı reddinin sadece bireysel bir tercih olmadığını diğer insanların sağlığını da tehlikeye attığını kaydetti. Aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlendiğine, hastalıkların kontrol altına alındığına dikkati çeken Bulut, son yıllarda kızamık vakalarında endişe yaratan bir artış yaşandığını kaydetti.

2011 yılında sadece 183 olan aşı reddinin 2024 yılında 40 binin üzerine çıkmasının öngörüldüğünü kaydeden Bulut, Sağlık Bakanı’na aşı reddinin sonuçlarının yaratacağı sağlık sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturulması çağrısı yaptı ve gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi.

''KIZAMIK VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ''

Dünyada 2022 yılında bir önceki yıla göre kızamık vakalarında yüzde 79 artış yaşandığını belirten Bulut, ''Türkiye’de de 2021 yılında 51, 2022’de 125 olarak kayda geçen kızamık vaka sayısı 2023'te 4 bin 959’a yükselmiştir. Bunun en büyük nedeni de aşı tereddüdü ve aşı reddi olarak gösterilmektedir. Toplum sağlığını tehdit eden bu konuyla ilgili gerekli önlemler acilen alınmalıdır'' dedi.

''AŞI REDDİ 40 BİNİN ÜZERİNDE''

Türkiye’de de son yıllarda çocuklarını aşılatmayan ailelerin sayısının hızla arttığını ifade eden Bulut, 2011 yılında 183 olarak kaydedilen aşı reddi sayısının, 2014 yılında bin 370’e, 2017 yılında 23 bin 600’e çıktığını bildirdi. Gelinen noktada aşı reddinin 40 binlerin üzerinde olmasının ön görüldüğünü belirten Bulut, bu vahim artışın halk sağlığı sorunlarını, salgın risklerini, ölümle sonuçlanabilecek vakaları beraberinde getirebileceğine işaret etti.

''KAÇ BULAŞICI HASTALIK VAKASI GÖRÜLDÜ''

CHP’li Bulut, Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • ''Türkiye’de son 5 yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere kızamık, şark çıbanı, kolera, tüberküloz vb. bulaşıcı hastalık görülen kaç kişi vardır? Bunlardan kaçı Türk vatandaşıdır?
  • Anılan yıllarda kızamık vb. bulaşıcı hastalıkların kaçı ölümle sonuçlanmıştır?
  • Son 5 yılda kaç aile aşıyı reddetmiştir? Kaç çocuk aşılanamamıştır?

"AŞI REDDİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILDI MI?"

  • Aşı reddinin nedeni nedir? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?
  • Aşı reddinin sonuçlarının yaratacağı sağlık sorunlarına ilişkin olarak farkındalık oluşturulması için bakanlığınızın çalışmaları nelerdir?
  • Son 5 yılda, kamuoyunda 'topuk kanı' olarak bilinen yeni doğan tarama testini reddeden aile sayısı kaçtır?''

Kaynak: ANKA

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