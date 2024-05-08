İstanbul Tabip Odası yeni Yönetim Kurulu'nda görev dağılımını tamamladı

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını belirledi. Seçimde Dr. Osman Küçükosmanoğlu İTO Başkanı seçilirken, mazbatalar Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener'den teslim alındı.

Yeni Yönetim Kurulu, göreve başlarken yaptığı açıklamada, meslektaşlarının haklarını korumak, hekimlik mesleğinin ve ülkenin geleceği için mücadeleyi kararlılıkla sürdürme sözü verdi.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle:

-Dr. Osman Küçükosmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

-Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

-Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

-Dr. Emrah Kırımlı (Veznedar Üye)

-Dr. Yasemin Demirci (Üye)

-Dr. Okan Toygar (Üye)

-Dr. Fikret Aydın (Üye)

'HEKİMLER İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız" denildi.