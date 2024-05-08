Devlet hastanesi, özel hastanelerle yarışıyor: Sağlık raporu almak 1250 TL!

Sağlık Bakanlığı’na doğrudan bağlı olan devlet hastanelerinden sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar, veznede istenen fiyat karşısında şok yaşadı. Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi’nden heyet raporu almak isteyen vatandaşlar, ödemek zorunda kaldıkları faturaya inanmakta güçlük çekti.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Beyoğlu Döner Sermaye Muhasebe Birimi tarafından bir sağlık raporu 1250 TL alınıyor. Devlet hastanelerindeki pahalılığa tepki gösteren vatandaşlar, fiyatların düşürülmesini istedi.

Bazı vatandaşlar ise sağlık raporunu yeni işe giriş için aldıklarını; zaten işsiz oldukları için son paralarını da sağlık raporu alabilmek için devlet hastanesine verdiklerini söyleyerek fahiş fiyata tepki gösterdi.