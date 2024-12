Hemen Hemen Herkesin Cebinde: Her Biri Ömürden 20 Dakika Götürüyor!

Sigara tiryakilerine kötü haber, uzman isimden geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz sigarayı bırakmanın sadece yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğunu söyledi. İngiltere'deki University College London'ın araştırmasına göre, her bir sigara ortalama 20 dakika yaşam süresini kısaltıyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Sinem İliaz sigarayı bırakmanın sadece yaşam süresini uzatmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için kritik bir adım olduğunu belirtti. İngiltere'deki University College London tarafından yapılan son araştırmaya göre, her bir sigara, bir kişinin yaşam süresinden ortalama 20 dakika çalıyor. Bu, sigaranın zararlı etkilerinin daha önce tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. 20’lik bir paket sigara, bir kişinin yaşamını yaklaşık yedi saat kısaltıyor.

'YALNIZCA YAŞAM SÜRESİNİ KISALTMIYOR...'

Prof. Dr. Sinem İliaz, araştırma bulgularına dikkat çekerek, sigaranın ölümcül etkilerinin yıllar içinde çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sinem İliaz, "Sigara tiryakilerinin sağlık ve yaşam beklentisi üzerindeki etkileri çok daha büyük. Bu yeni çalışma, sigara içmenin, yalnızca yaşam süresini kısaltmakla kalmadığını, sağlıklı yılları da çaldığını gösteriyor. Özellikle orta yaşta sigara içmeye başlayanlar, hastalıkların etkilerini çok daha erken yaşamakta ve hayatın ilerleyen yıllarında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmaktadır" dedi.

'BU GÜN BIRAKIRSANIZ...'

Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen bir kişi, sigarayı 1 Ocak’ta bırakırsa, 8 Ocak’a kadar bir gününü geri kazanmış olacak. Eğer 5 Şubat’a kadar bırakırlarsa, bir hafta, 5 Ağustos’a kadar bıraktıklarında ise bir ay kazanmış olacaklar. Yıl sonuna kadar sigara içmeye devam etmiş olsalardı, kaybedecekleri 50 günü önlemiş olacaklar.

Prof. Dr. Sinem İliaz, bu bulguların sigara içicileri için uyarıcı olmasını beklediklerini ifade ederek, "Sigara içenlerin bu zararlı alışkanlıktan bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Sigara içmenin hiçbir güvenli seviyesi yoktur. Her bir sigara, kalp hastalıkları, kanser ve inme riskini artırır. Ancak sigarayı her yaşta bırakmak, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adımdır" diye ekledi.

‘SAĞLIKLI YAŞAM UMUDU YANMASIN’

Sigara içmenin dünyada en yaygın önlenebilir hastalık ve ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sinem İliaz, "Sigara kullanımı, her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye'de ise 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Birçok sigara içicisi, sigara içmenin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu yeterince fark etmiyor. Sigara içmenin zararları, sadece yaşam süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin sağlıklı yaşam yıllarını da yok eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA