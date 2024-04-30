Elektronik sigara içenler dikkat: İdrarınızda yüksek oranda kurşun ve uranyum çıkıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, bir günde sekiz kez elektronik sigara kullandığını söyleyen 13-17 yaş grubundaki gençlerin, idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum tespit edildi.

Elektronik sigara içenler dikkat: İdrarınızda yüksek oranda kurşun ve uranyum çıkıyor

ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nin gençler üzerinde yaptığı bir araştırma, elektronik sigaraların etkilerini inceledi ve sonuçlar dikkat çekici.

Araştırmaya katılan 13-17 yaş gençlerin, mentol veya nane yerine tatlı aromalı e-sigara tercih edenlerde özellikle yüksek kurşun ve uranyum biyobelirteçleri tespit edildi.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, kontrol grubu olarak hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerin bulunmaması dikkat çekiyor. Ancak, araştırmada yer alan 200 elektronik sigara kullanıcısının verileri, endişe verici sonuçlar doğuruyor.

Araştırmacılar, bu bulguların kamu sağlığı açısından önemli olduğunu ve elektronik sigaraların potansiyel toksisitesi konusunda daha detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.

Bu tür çalışmaların, gençlerin ve toplumun sağlığını korumak adına önemli olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sigara
Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler! Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler!
Sağlık Bakanlığı'nın taşeronu şirket, devlet hastanesine fazla fatura kesti! Hastanenin raporunda ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'nın taşeronu şirket, devlet hastanesine fazla fatura kesti!
Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti belli oldu. Final mi devam mı açıklandı Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti belli oldu. Final mi devam mı açıklandı
Bakanlık harekete geçti: Tereyağında ambalaj ve etiketler değişiyor Tereyağında ambalaj ve etiketler değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye bütün mekanizmalar devreye girdi İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye...
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek
AKP kulisleri: Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti
Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü! Eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldürdü