Dünyada Yeni Virüs Alarmı! Hızla Yayılıyor, Ölüm Oranı Yüzde 88

Dünya geçen haftalarda maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçerken, Ruanda'dan gelen haber endişelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda'da Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ruanda'da Marburg virüsü salgınıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgın ilan edilmesinden bu yana 62 vaka görüldüğünü ve 15 kişinin öldüğünü bildirerek, "17 kişi izolasyon ve bakım altında, 30 kişi iyileşti ve 800'den fazla temaslı takip ediliyor" ifadesini kullandı.

'SEYAHAT KISITLAMASI GEREKSİZ'

Seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yerel ekonomilere zarar verme ihtimaline ilişkin Ghebreyesus, bunun gereksiz olduğu yönündeki açıklamalarını yineledi.

Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maymun çiçeği virüsü (Mpox) salgınına da değinerek, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki bulaşma dinamiklerini anlamak, karşımıza çıkan en önemli zorluklardan biri." diye konuştu.

Şüpheli maymun çiçeği virüsü vakalarının birçoğunun benzer semptomlar gösteren suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklarla karıştırılabileceğini ifade eden Ghebreyesus, bu salgınlara etkili şekilde engellemek için koordineli uluslararası müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ruandalı yetkililer, 5 Ekim itibarıyla ülkede 46 kişinin virüse yakalandığını ve bu kişilerden 12'sinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hastalığın yayılmasının kontrol altına alınması amacıyla sağlık merkezlerindeki hastaların ziyareti yasaklanmıştı. Yetkililer, aldıkları önlemler kapsamında ayrıca seyahat ve toplantı gibi bazı etkinliklere de kısıtlamalar getirmişti.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 88

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.