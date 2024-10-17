Eskişehir'de Veteriner Klinik, Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri Denetleniyor

Eskişehir ili genelinde faaliyette bulunan ruhsatlı serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastaneleri denetlendi.

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Eskişehir'de Veteriner Klinik, Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri Denetleniyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Veteriner Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma ve Denetim Ekibi tarafından Eskişehir ili genelinde faaliyette bulunan ruhsatlı serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastaneleri denetlendi.
Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadelede önemli bir rol alan klinikler, ilgili yönetmelikler kapsamında denetleniyor. Gerçekleştirilen denetimlerde kliniklerin altyapıları, alet ve ekipmanları ile aşı ve ilaç stokları kontrol ediliyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler yıl boyunca rutin olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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