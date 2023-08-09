Uzmanı uyardı: 'Horlama evliliği bitiriyor'

Bazen fazla kilolardan, sigara kullanımından, bazen ise burun tıkanıklığı sebebiyle horlama problemi yaşanabiliyor. Uyku sırasında yutak bölgesinde, yumuşak damak, küçük dil ve bademciklerde oluşan gevşeme ile birlikte bu bölgedeki yumuşak doku, solunuma bağlı olarak titrer. Titreşimin etkisiyle yumuşak dokunun çıkarttığı ses horlama olarak tanımlanır.

Horlama hem horlayan kişinin hem de yatağını paylaştığı kişinin hatta horlamanın şiddetine göre aynı evde bulunan kişilerin uyku kalitesini düşürür. Horlama sorunundan şikayetçi milyonlarca insan var. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, horlama sorununu bitirecek bir yöntem olduğunu belirtti.



Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Horlama sosyal hayatı etkiler, çünkü bir ses çıkıyor ve istenmeyen arkadaş olunuyor. Aynı odada kalmak istemiyorlar. Özellikle evliyse yatakları ayırma, başka odada kalma gibi durumlar da oluyor. Diğer odadan bile bazen bu ses duyulabiliyor. Burada sağlığı etkileyen hastanın sadece horlaması değil, hastanın uyku apneside varsa yani sabah kalkınca kendisini halsiz, yorgun hissediyorsa uyku apnesi var demektir. Bu hastalarda aşırı kilolar, dar boyunlar ve sırt üstü yatma pozisyonları bu durumu tetikleyen durumlardır. Özellikle ileri toplumlarda boşanma sebebi horlama. Çünkü horlayan kişi eşiyle yatağı ayırır. Horlama ve uyku apnesi olan kişiler sabah yorgun kalkar ve vücutta konsantrasyon eksikliği olur. Bu durum da cinsel hayatı etkilemektedir. Böylelikle eşler arasında da boşanma sebebi olarak ön plana çıkıyor. Sağlık anlamında da kişinin yorgunluğu kalp durmaları gibi birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Erkek adam horlar mantığı yanlış, çünkü 4 kişiden 3’ü erkek, 1’i kadın horlama durumu söz konusudur. Horlamanın tedavisi vardır. Hafif tedavi olarak kilo verme ve yatış pozisyonunu değiştirmek gibi bir tedavi uygulanabilir. Orta seviyede ise cerrahi işlemler olabilir, mesela damak kaldırma işlemi yapılır. Biz burada kesme işlemi yapmıyoruz. Damağa frekansla yapıyoruz. Narkoz altında bu işlem oluyor ama 4-5 dakikalık bir işlemle bu olay düzelebiliyor. 2-3 ay içinde damak yukarı çıkıyor ve bu durumdan kurtuluyor. Bazı ağır hastalarda ise gece yatarken burunda maske ile uyuma dediğimiz bir tedavi şekli uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA