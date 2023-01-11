Bitki çayları nasıl demlenir? İşte bitki çaylarının faydalarını artıracak demleme yöntemleri

Bitki çayları neredeyse her hastalığın tedavisine destek olması amacıyla mutfaklarda yer alıyor. Bitki çayları içerikleri nedeniyle zayıflamak isteyenlerin yanı sıra ağrı kesici olarak da tercih ediliyor. Bitki çaylarını demleme yöntemleri ise yararının daha fazla görülmesini sağlıyor.

BİTKİ ÇAYLARINI KAYNAR SUYLA DEMLEMEYİN

Bitki çayları içinde yararları bileşenler, mineraller ve vitaminler barındırıyor. Her bitkinin meyve, çiçek, yaprak, kök gibi farklı kısımlarının fitokimyasal içeriğinin farklı olduğunu ve burada bitkinin hangi kısmından çay yapılacağının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bitki çaylarının yararlı olabilmesi için kalitesini belirleyen faktörleri coğrafi, tarımsal ve çevresel etkenler, işlenme şekli, saklama koşulları oluşturuyor. Bitki çayları güneş ışınlarından korunmalı, tercihen karanlık yerlerde sıkı kapalı kaplarda saklanmalı. Ayrıca 100°C’ye ısıtılan suyun bitkinin üzerine dökülmeden önce tercihen 80°C’ye soğuması beklenmeli ki demleme süresinde uçucu yağların uçarak aromasının ve etkisinin azalması önlensin” dedi.

AĞRI KESİCİ VE İLTİHAP GİDERİCİ IHLAMUR ÇİÇEĞİ

Kış mevsiminde yaygın olarak tüketilen ıhlamurun çoğu yaprak kısmı olmak üzere suda uzun uzun kaynatılarak hazırlandığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu şekilde hazırlanan ıhlamurun bir faydası olmaz. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeğinin üzerine kaynatılmış sıcak su ilave edilerek 15 dakika demlendikten sonra içilmesiyle istenen maddeler suya geçer. Ihlamur çiçeğinin flavonoit tipi bileşenleri iltihap giderici ve ağrı kesici etkisiyle boğazda tahrişleri önler, uçucu bileşenleri ise hastaların rahatlamasını sağlar” şeklinde konuştu.

YEŞİL ÇAY NELERE İYİ GELİR?

Hakkında pek çok bilimsel yayın da hazırlanan yeşil çayın içeriğindeki kuvvetli antioksidanlar sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu olduğunu paylaşan Tuba Örnek, “Yeşil çayın kalp-damar hastalıklarından, kanserlerden koruyucu olduğunu ve sinir sistemi üzerinde olumlu rol oynadığını, kan şekeri metabolizmasını düzenlediğini, soğuk algınlığı enfeksiyonlarında iyileşmeyi hızlandırdığını ve kilo verme programlarında destek olduğunu görebiliyoruz” dedi.

YEŞİL ÇAY GÜNDE KAÇ BARDAK TÜKETİLMELİ?

Günde 3-4 fincan (600-700ml) yeşil çay tüketimi üzerine yapılan çalışmalarda kötü kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşerken iyi huylu kolesterolün arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yeşil çay özellikle, kolon kanseri riskini azaltıyor. Taşıdığı kafein gibi pürin alkaloitleri nedeniyle merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi bulunuyor. Algılama bozukluklarının önemli ölçüde önlenebileceği yorumuna varılıyor. İdrar artırıcı olarak vücuttan ödemin boşaltılmasına yardım ediyor” şeklinde konuştu. Yeşil çayın hafif ishal vakalarında şikayetlerin giderilmesi amacıyla yararlı olduğunu hatırlatan Tuba Örnek, Ağız hijyeni üzerine de yeşil çayın etkili olduğu görülmüş. Yeşil çay şekersiz içilmesi ya da gargara olarak kullanılması durumunda diş çürümelerinin önlenmesinde de yardımcı oluyor. Yeşil çayın içerisindeki etkili bileşenlerden epigallokateşin gallat (EGCG) ile kafeinin birlikte bulunması yağ yakıcı etki de gösteriyor” açıklamasında bulundu.

YEŞİL ÇAYIN ZARARI VAR MI?

Yeşil çayın böbrek hastaları, hipertiroidi hastaları, bazı kalp ve damar hastaları, tansiyon hastaları ve panik atak gibi bazı psikolojik vakalar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar tarafından tüketilmemesi veya doktoruna danışarak tüketmesi gerektiğini vurgulayan Tuba Örnek, “Ayrıca tıpkı siyah çay gibi yeşil çayın da demir emilimini azaltmak gibi etkisi bulunduğundan yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra, öğün aralarında tüketilmesi önerilir. Yeşil çay günde 3-4 fincandan fazla tüketildiğinde sağlık sorunları ortaya çıkardığı için bu ölçüleri geçmemeye özen gösterilmeli” hatırlatmasında bulundu.

YEŞİL ÇAY TARİFİ?

Yeşil Çay Tarifi: 1 tatlı kaşığı yeşil çay yaprağı üzerine 150-200 ml (bir büyük fincan) taze kaynatılmış sıcak su biraz ılıyınca (80°C) ilave edilir. 3-5 dakika demlendikten sonra içilebilir. Hatta 1 çay kaşığı doğal bal karıştırdığınızda antioksidan kapasitesini arttırmış olursunuz.