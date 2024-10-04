Beştepe'de Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kalkan Yılmaz ve ebe Rahime Kesik katılım sağladı.

Kaynak: İHA