Araştırma: Fazla alkol tüketimi kas kütlesini azaltıyor

Bilim insanları, yüksek oranda alkol tüketen kişilerin ileri yaşlarda kas kütlelerinin azaldığını ortaya koydu.

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Araştırma: Fazla alkol tüketimi kas kütlesini azaltıyor

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar, geniş çaplı biyomedikal kaynak ve veri tabanı olan UK Biobank’tan, yüksek oranda alkol tüketiminin kas kütlelerine etkisini incelemek amacıyla, yaşları 37 ila 73 olan yaklaşık 200 bin kişinin bilgilerini taradı.

Medical News sitesinde yer alan habere göre, araştırmaya, benzer vücut büyüklüklerine sahip kişilerin verileri dahil edilirken, bu kişilerin fiziksel aktivite seviyelerinin ve protein tüketimi oranlarının da yakın olmasına dikkat edildi.

İnsanların vücut büyüklüklerine oranla sahip oldukları kas kütleleri ile alkol tüketimleri arasındaki ilişkinin izlendiği çalışmada, özellikle yaşları 50 ila 60 olan kişilerde alkol tüketenlerin daha az tüketenlere kıyasla iskelet kası kütlesinin az olduğu kaydedildi.

Katılımcılar arasında günde bir şişe şarap ve fazlasını tüketen katılımcıların en az kas kütlesine sahip kesim olduğu ortaya kondu.

Bilim insanları, özellikle orta yaş ve yaşlılığın ilk dönemlerinde yüksek oranda alkol tüketiminin ciddi kas problemlerine yol açabileceğini belirterek, bu yaşlarda alkol tüketiminin önemli oranda azaltılması gerektiğini kaydetti.

Çalışma “Calcified Tissue International” dergisinde yayımlandı.

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