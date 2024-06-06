Araştırma: Antidepresan tedavisini bırakan her 6 kişiden biri risk altında

Yeni yapılan bir araştırmada, antidepresan ilaç kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi yoksunluk belirtilerinin görüldüğü tespit edildi.

Araştırma: Antidepresan tedavisini bırakan her 6 kişiden biri risk altında

Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan 79 araştırmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin antidepresan ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini analiz etti.

Araştırma sonucunda, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi yoksunluk semptomlarının görüldüğü tespit edildi.

Bu oran, önceki çalışmalarda saptanan orandan önemli ölçüde daha düşük.

Ayrıca, her 35 kişiden birinde (yaklaşık yüzde 3) ciddi semptomlara da rastlanabildiği belirtildi. Sağlık uzmanları, bu tür ilaçların aniden bırakılması yerine dozun aşamalı olarak düşürülmesi gerektiğini öneriyor.

Kaynak: AA

DSÖ açıkladı: A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü Meksika'da doğrulandı "A(H5N2) kaynaklı ilk insan ölümü bir ülkede doğrulandı"
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Demans testi geliştirildi: 9 yıl önceden tespit edilebilecek Demans testi geliştirildi: 9 yıl önceden tespit edilebilecek
NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı NOW TV seyircilerin eleştirilerini takmadı. Apar topar veda kararı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı
AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti
Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı: Hakem sözleri Yunanistan'da gündem oldu Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı
SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları