Araştırma: Antidepresan tedavisini bırakan her 6 kişiden biri risk altında

Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan 79 araştırmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin antidepresan ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini analiz etti.

Araştırma sonucunda, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi yoksunluk semptomlarının görüldüğü tespit edildi.

Bu oran, önceki çalışmalarda saptanan orandan önemli ölçüde daha düşük.

Ayrıca, her 35 kişiden birinde (yaklaşık yüzde 3) ciddi semptomlara da rastlanabildiği belirtildi. Sağlık uzmanları, bu tür ilaçların aniden bırakılması yerine dozun aşamalı olarak düşürülmesi gerektiğini öneriyor.

Kaynak: AA