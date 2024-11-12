ABD'den Sonra Türkiye'ye de Geldi! Keneden Bulaşıyor, Beyne Zarar Veriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı dışında da toplam 200 farklı hastalık bulaştırabildiğini belirtti. Lyme hastalığı başta olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona neden olan keneler, özellikle bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyor.

ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Keskin, bu bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini vurguladı. Keskin ayrıca tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekerek kene sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

'CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YARATIYOR'

Keskin; Lyme hastalığının Borrelia bakterisi kaynaklı olduğunu, bakterinin vücutta sessiz kalıp ilerleyen dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Keskin ayrıca Türkiye'de nadir görülen bu hastalık için sahada yapılan çalışmalarda, yerli kenelerde de yoğun miktarda Borrelia bakterisine rastlandığını vurguladı.

'HER YIL 30 BİN DOĞRULANMAMIŞ VAKA OLUYOR'

Lyme hastalığının da bakteriyel bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Keskin şunları söyledi.

"Spiroket dediğimiz bir bakteri o hastalığa neden oluyor. Amerika'da her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin civarında doğrulanmış vaka oluyor. Tahmin edilen vaka bunun çok çok üstünde, vaka sayısının yaklaşık 500 bine kadar yükseldiği bazı kaynaklarda belirtiliyor. Erken evrede hastalığın yakalaması/tespit edilmesi tecrübeli hekimler için kolay. Tabii ki de kene tutulma öyküsü varsa özellikle kolay oluyor. Eritema migrans dediğimiz bir semptom gelişiyor. Bunu görüyorsanız doğrudan Lyme ile ilgili hemen bir soru işareti atıyorsunuz.

'YAKAYALAYAMAZSANIZ CİDDİ KOMPLİKASYONLAR DOĞRUABİLİR'

Acaba kene öyküsü varsa Lyme olabilir mi? Eritema migrans gördüğünüzde bu kesinlikle Lyme diyorsunuz. Moleküler olarak PCR'la da doğrulayabilirsiniz. Daha sonra uygun antibiyotik tedavisine geçmeniz gerekiyor. Eğer Eritema migransı yakalayamazsanız ilerleyen dönemlerde oldukça ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Romatoid artrit dediğimiz bir hastalığa neden olabilir. Kalp kapakçığına tutunabilir. Beyin dokusuna girip yerleşebilir. Tabii her bir durumda farklı bir hastalığı taklit edeceği için ilerleyen dönemlerde tespit edilmesi, yakalanması biraz daha zor olabilir."

Kaynak: İHA