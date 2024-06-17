Uzun zamandır beklenen müjde geldi: Duman efsanesi geri dönüyor

Son albümleri "Darmaduman"ı 2013 yılında yayınlayan Duman, bu albümden sonra araya giren 11 yıllık sessizliği yeni albümleriyle bozuyor. 16 şarkıdan oluşan bu yeni albüm, müzikseverlere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatacak gibi görünüyor.

KAAN TANGÖZE, BATUHAN MUTLUGİL VE ARİ BAROKAS TEKRAR BİRLİKTE

Duman'ın efsanevi üyeleri Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas, bu süreçte solo çalışmalara da imza atmışlardı. Fakat bu yeni albüm, grubun hayranlarını uzun zamandır özledikleri o birlikteliğe kavuşturacak.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Heyecan verici bu haberin ardından, albümün tam olarak ne zaman yayınlanacağı merak konusu. Duman'ın Instagram hikayelerinde yaptığı duyuruda "16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle" ifadeleri yer alırken, net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.