TV100'den ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

TV100’de geçtiğimiz günlerde kanalla yollarını ayıran spiker Ece Üner’in yerine ana haberi sunacak isim belli oldu.

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TV100'den ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu

TV100’de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor… Tümüyle modern bir medya merkezi olarak inşa edilen 13 bin metrekarelik yeni ultra akıllı binasına yerleşen TV100’de geçtiğimiz günlerde ana haber spikeri Ece Üner ile yollar ayrıldı…

Üner’in yerine ana haberi sunacak isim de belli oldu. TV100, ana haber bültenini 2019’dan beridir TV100’de spiker olarak görev yapan ve ana haber de dahil olmak üzere çeşitli saatlerde haber sunan Osman Kenan Çapoğlu’na emanet etti.

OSMAN KENAN ÇAPOĞLU KİMDİR?

1988 doğumlu genç televizyoncu Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme mezunu. Mesleğe 2014 yılında Bursa TV’de başladı. Haber spikerliği ve haber müdürlüğünün ardından bu kanalda 2017 yılında da genel müdürlük yaptı. 2019 yılında TV264’e geçen Çapoğlu, 6 ay sonra da TV100’e geçti.

Çapoğlu, ana habere atanmasıyla birlikte ilk yayını da Kahramanmaraş’ta açacak. 5 Şubat’ta TV100 ana haberini deprem bölgesinde sunacak.

Zaman zaman sahadan haberler ve dosyalarla da izleyicinin karşısına çıkacak.

TV100'den ayrılan Ece Üner'in yerine gelecek isim belli oldu - Resim : 1

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