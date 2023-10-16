TRT kaynıyor: Gerekçe gösterilmeden açığa alınan muhabir gözaltına alındı

25 yıllık TRT muhabiri Elif Akkuş, 20 Nisan'da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınmış, 3 aylık Görevden Uzaklaştırma Tedbiri'nin ardından TRT Haber'in kapısında bekletilen Akkuş, gerekçe bildirilmeksizin TRT binasından içeri alınmamış ve konuya dair hukuki süreç başlatmıştıı.

Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “3 TRT Müfettişi, ‘savaş sırasında’ yapılan habercilik çalışmalarını araştırmak için Libya’ya gitmiş. Haber kaynağı kişileri sorgulamış, onları ‘sizi gözaltına aldırırız’ diyerek tehdit etmiş” ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı alınan Akkuş, bugün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan avukat Ersöz; Akkuş'un İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapıldığını ancak Akkuş'un Ankara’da bulunduğundan hakkındaki yakalama kararının uygulanamadığını belirtti. Yakalama kararının uygulanamamasının ardından telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu.

Ersöz ayrıca bugün Akkuş'un X (Twitter) hesabının birkaç kez ele geçirilmeye çalışıldığını da belirtti.

Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."