TGC'den Osman Arolat için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Osman Saffet Arolat 31 Ekim 2023 Salı günü hayatını kaybetti.

TGC Yönetim Kurulu Osman Saffet Arolat’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, “Üyemiz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Osman Saffet Arolat’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Osman Saffet Arolat’ın cenazesi 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önüne getirilecek. Cemiyet’te yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra 2 Kasım 2023 Perşembe günü Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

1942 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1962 yılında Ankara’da Öncü Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Ant Dergisi ile Yeni Ortam Gazetesi’nin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Vatan Gazetesi’nde yazdı. Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde haber koordinatörlüğü, Türk Haberler Ajansı’nda haber müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar ajans haberciliği, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk yaptı. Dünya Gazetesi'nin Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Son olarak Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin kuruluşunda yer aldı. Başyazarlığını sürdürüyordu. Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları başta olmak üzere yayınlanmış birçok kitabı var. 2013 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne değer görüldü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Evli ve bir çocuk sahibiydi.