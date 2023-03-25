TGC: Niyazi Dalyancı’nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Niyazi Dalyancı’nın vefatının ardından bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız, Önceki Onur Kurulu Üyelerimizden ve TGC Genel Sekreter Yardımcımız Niyazi Dalyancı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, Gazetecilik mesleğine ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne büyük emeği geçen Niyazi Dalyancı’yı hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, sabır ve baş sağlığı diliyoruz.”

Cenaze Töreni ile ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacak.

NİYAZİ DALYANCI’NIN ÖZGEÇMİŞİ

1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Mesleğe 1965 yılında Türk Haberler Ajansı’nda (THA) dış haberler muhabiri olarak başladı. 1974 yılında Cenevre’de Kıbrıs Barış görüşmelerini ajans adına izledi. THA’nın Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. 1978 yılında Saddam güçleriyle savaşmakta olan Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ile Kandil dağında televizyon ekibi ile yaptığı röportaj İngiltere, Almanya ve İskandinav televizyonlarından yayımlandı ve Türkiye’de 1979 yılında Televizyon Haberciliği dalında Sedat Simavi Ödülü’ne layık görüldü. 1982 yılında Bağımsız Basın Ajansı’nın (BBA) kurucu ortağı oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında BBA’dan emekli oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapımı gerçekleştirilen “Yaşamak Şakaya Gelmez” adlı İngilizce Nazım Hikmet belgeselinin ortak yönetmenliğini ve yazarlığını yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu’nda yer aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. İngilizce ve Rumca biliyordu. Sürekli basın kartı sahibiydi, İki çocuğu ve iki torunu var.