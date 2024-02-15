Soylu ve Çetin'in avukatlarına ödeyeceği para, cezadan fazla

Gazeteci Zafer Arapkirli, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine açılan davada para cezasına çarptırıldı.

Zafer Arapkirli twitter hesabından Yeniçağ gazetesinin, "7 bin kişi Jandarma sınavını böyle kazanmış. FETÖ'cüler deşifre edildi" haberini alıntılayarak "ŞİMDİ NE OLACAK? İçişleri Bakanı ve emrindeki Jandarma Genel Komutanı, bunu eleştirenlerle ilgili suç duyurusunda bulunup atarlı-giderli tweeet mi atacak? Biz mi yaptık sınavı? Biz mi aldık bunları?" ifadelerini kullanmıştı. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetleri üzerine BirGün yazarı Zafer Arapkirli hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 28 Kasım 2023'de görülen davanın ilk duruşmasında esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılması için süre verilerek duruşma bugüne ertelenmişti. Bugün görülen davanın 2. duruşması saat 10.50'de başladı. Arapkirli, 8 bin 840 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gazeteci ayrıca Çetin ve Soylu'nun avukat vekalet ücreti olan 17 bin 900 TL'yi de ödeyecek.

ARAPKİRLİ "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM" DEMİŞTİ

Arapkirli ifadesinde, "Paylaşımımda yıllardır Türkiye'de çok yoğun tartışma konusu edilen devletin bazı birimlerinde paralel yapılanma ve o yapılanmanın sorumlusu Fetullahçı teşkilatlanma konusundaki eleştiri ve kaygılarımı hatırlatmış oldum. Anayasanın ifade özgürlüğünü düzenleyen 26. maddesinden kaynaklanan özgürlüğümü kullanarak söz edilen yorumu yaptım. Hiçbir hakaret ya da suçun söz konusu olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.