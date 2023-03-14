'Sosyal medya trolleri' tartışması | Nevşin Mengü: Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu

Gazeteci Nevşin Mengü, iktidar destekli sosyal medya trollerinin desteklediğini belirttiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını kaydederek, "Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım" ifadelerini kullandı.

'Sosyal medya trolleri' tartışması | Nevşin Mengü: Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, iktidar destekli sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

İddialar üzerine Muharrem İnce'nin Mengü'yü aradığı öğrenildi.

Gazeteci Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi.

"MUHARREM BEY, BİRAZ DA AĞIR KONUŞTU"

Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."

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'Sosyal medya trolleri' tartışması | Nevşin Mengü: Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu Nevşin Mengü: Muharrem İnce beni aradı, sinirliydi ve ağır konuştu