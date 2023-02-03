22 internet sitesi için kapatma talebi
SPK, yürütülen incelemeler sonucunda 22 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Medyatava'nın aktardıklarına göre o siteler şöyle:
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https://platform.isyatirimtr.com
https://2023.forexanalizlerim.org
https://www.hfm-23.com
https://tr4.maldofx2.com
https://customer4.maldofx.co
https://olivemarkets161.com
https://onsfx5.com
https://forekspro17.com
https://eniyiaracikurum.info
https://sca.fgcmanager.com
https://customer.loginhightech.com
https://www.hfmbroker1.com
https://degerli.forexasistani.com
https://www.xmza.com
https://plusfx.com
https://climaxprime.org
https://client.climaxprime.tools
https://vakifcapital.org
https://www.valoryatirim.com
https://epicinvest24.net
https://www.myfxbook.com