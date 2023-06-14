Sedat Simavi Ödülleri'ne başvurular başladı: Başvuru koşulları ve jüri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldır verilen ödüllere başvurular başladı. Başvurular 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de sona erecek.

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 3500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabiliyor. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabiliyor.

Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Karikatür dallarında aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınıyor.

Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamıyor.

Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son beş yıl içinde (01.10.2018–30.09.2023), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2022-30.09.2023) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az iki, en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor.

ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR

Ödüller için başvurular 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ayının sonuna kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayıda toplantılar yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım tarihine kadar Ödül Sekreterliği'ne bildiriyorlar.

ÖDÜL TÖRENİ ARALIK AYINDA

Ödüller her yıl Aralık ayında törenle dağıtılıyor. Ödül kazananların isimleri medya yolu ile açıklanıyor. Ödül kazananlara, Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi, övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor.

1977 yılından bu yana verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına

www.tgc.org.tr internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

GAZETECİLİK

• Bertan Ağanoğlu - Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

• Sedat Ergin - Hürriyet Gazetesi Yazarı

• Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni

• Vahap Munyar - Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü

• Fatih Polat - Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

• Çiğdem Toker - T24 İnternet Gazetesi Yazarı

• İbrahim Varlı - Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON

• Prof. Dr. Sevda Alankuş -Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

• Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen - İletişimci

• Göksel Göksu - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

• Prof. Dr. Nazife Güngör-Üsküdar Üniversitesi Rektörü

• Ayşe Özek Karasu - Habertürk İnternet Sitesi Yazarı

• Zeynel Lüle - Tele 1 TV Programcısı

• Dr. Erkan Oyal-İletişimci, Sunucu

KARİKATÜR

• İ. Bülent Çelik - Gazete Pencere Çizeri

• Hicabi Demirci- Çizer

• Nuray Karagöz- TGC Genel Sekreter Yardımcısı

• Sefer Selvi - Evrensel Gazetesi Çizeri

• Emre Ulaş - Çizer

EDEBİYAT

• Metin Celâl -Yazar, Eleştirmen

• Nazlı Eray -Yazar

• Turhan Günay-Yazar, Eleştirmen

• Doğan Hızlan-Yazar, Eleştirmen

• Adnan Özyalçıner -Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı

• İhsan Yılmaz-Hürriyet Gazetesi Kültür-Sanat Müdürü, Yazarı

• İhsan Yılmaz-TGC Genel Saymanı

SOSYAL BİLİMLER

• Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

• Prof. Dr. Taner Berksoy - Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı

• Prof. Dr. Sema Erder - Şehir Çalışmaları ve Göç Hareketleri Uzmanı

• Prof. Dr. Sibel İnceoğlu -Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

• Prof. Dr. Emre Kongar - Sosyolog

• Prof. Dr. İoanna Kuçuradi - Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

• Prof. Dr. Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Doğan Şentürk - Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. İlter Turan - İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

FEN BİLİMLERİ

• Prof. Dr. Taylan Akdoğan - Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. İdil Arslan Alaton - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Şafak Altunkaynak - İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Viktorya Aviyente - Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Durmuş Ali Demir - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Türkan Haliloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. İlhan İkeda - Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Önder Pekcan - Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Hakan Ürey - Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ

• Prof. Dr. Özdemir Aktan - Genel Cerrahi Uzmanı

• Prof. Dr. Selim Badur - Mikrobiyoloji Uzmanı

• Prof. Dr. Gökhan Demir - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

• Prof. Dr. Önder Ergönül - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı

• Prof. Dr. Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

• Sibel Güneş - TGC Genel Sekreteri - sagliktagundem.com Genel Yayın Yönetmeni

• Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil - Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı

• Prof. Dr. Selçuk Peker - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

• Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

SPOR

• Gürcan Bilgiç - Sabah Gazetesi Spor Yazarı

• Bağış Erten - Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

• Şenes Erzik - UEFA -FIFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

• Attila Gökçe - Milliyet Gazetesi Spor Yazarı

• Melih Gümüşbıçak - T24 İnternet Gazetesi Spor Yazarı

• Uğur Vardan - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı

• Esat Yılmaer - Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı