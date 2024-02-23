RTÜK'ten reklam süresi kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), azami reklam süresine ilişkin daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

RTÜK'ten reklam süresi kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğunu hatırlatarak, daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanların son dönemde yaptığı incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiği tespit edildi.

"MUADİLLERİNE KARŞI HAKSIZLIK"

Bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğu hatırlatılan açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcıların bu süreyi aşarak hem rekabet ortamını zedelediği hem de kurallara uygun hareket eden muadillerine karşı haksızlık yapıldığı belirtildi.

RTÜK'ten reklam süresi kararı! - Resim : 1

SIKI DENETİM KARARI

Bu tespitlerin ardından RTÜK, reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
RTÜK
Acun Ilıcalı Alman spor kanalına kanca attı: Hisselerinin yarısını satın alıyor Acun Ilıcalı Alman spor kanalına kanca attı
Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar... Ceviz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Onunla bakın aslında ne yapıyorlar...
Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir' Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir'
AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!
La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu