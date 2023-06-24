NTV'nin ünlü ekran yüzü kanalla yollarını ayırdı

Doğuş Yayın Grubun'da 23 yıldır profesyonel meslek hayatını sürdüren ve 10 yıldır NTV ekranlarında Gece Gündüz programını sunan ünlü ekran yüzü Gülay Afşar yaptığı son programda kanala veda ettiğini açıkladı.

Afşar, programda yaptığı ayrılık konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaşarak "Vee işte #beklenenveda" ifadelerini kullandı.

Afşar, veda sözlerinde şunları söyledi:

"Doğuş Yayın Grubu'nda 23, Gece Gündüz'de 10 yılın ardından bu akşam veda ediyorum. İşte böyle, son kez bu ekrandan sizlere seslendim ama biliyorum güzel günlerde yine buluşacağız. O yüzden hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Hoşçakalın."

GÜLAY AFŞAR KİMDİR?

Gülay Afşar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bölümü'nü bitirdi. Televizyon kariyeri öncesinde bir süre finans piyasalarında aktif görev yapan Afşar'ın televizyon kariyeri 1997 yılında Kanal E'de başladı. 1999 yılında Kanal E ile yollarını ayıran tecrübeli isim CNN Türk ekranlarında boy göstermeye başladı.

Gülay Afşar son olarak 2001 yılında CNBC-e ve NTV'de görev almaya başladı. Bu kanallarda 5 yıl boyunca ekonomi programları sunan isim son dönemde konuklarını stüdyoda ağırladığı ve güncel yaşamdan konuların konuşulduğu programları hazırlayıp sunmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Afşar, son olarak NTV ekranlarında yayınlanmakta olan Gece Gündüz adlı programı sundu.