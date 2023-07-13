Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni değişti

Demirören Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Milliyet gazetesinin tepe yönetiminde sürpriz bir değişiklik yaşandı.

18 Temmuz 2016 tarihinden bugüne Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Mete Belovacıklı kendi isteği ile görevinden ayrıldı.

Belovacıklı'nın yerine ise Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı görevinde bulunan Özay Şendir atandı.

2014 seçimlerinde CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı olan Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun basın koordinatörlüğü görevini yürüten gazeteci ve televizyoncu Mete Belovacıklı bu göreve Milliyet Yayın Koordinatörü Ercüment Erkul'un 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Erdoğan Demirören'in bilgisi olmadan Yıldırım Baskı yapması nedeniyle görevinden alınmasının ardından getirilmişti.



Siyasetçi bir aileden gelen, CHP'li Ankara İl Başkanı Merhum Murat Belovacıklı'nın oğlu olan Mete Belovacıklı, Milliyet ve Posta gazeteleri ve TRT'de görev yaptı.

Belovacıklı bir dönem de ATA TV'nin kurucu yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

DEVİR TESLİM YAPILACAK

Mete Belovacıklı'nın yerine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanan Özay Şendir bu görevi 13 Temmuz 2023 Perşembe günü çalışanların da katılacağı bir törenle devir teslim alacak.

ÖZAY ŞENDİR KİMDİR?

1969 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özay Şendir, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin ilk haber radyosu BBC Radyo Foreks’i yönetti.

Finansal Forum, Sabah ve Habertürk gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Özay Şendir aynı zamanda Sabah ve Habertürk gazetelerinde haber müdürlüğü görevlerinde de bulundu. Şendir hem Fatih Altaylı hem de Mehmet Ali Birand dönemlerinde Kanal D Haber koordinatörlüğü yaptı.

ETV’de Doğru Rota ve Haberturk’te “Soruyorum” programlarında kamera karşında bulunan Şendir ekran klasikleri “Teke Tek”, “Başka Yerde Yok” gibi programlarında genel koordinatörlüğünü üstlendi. Şendir’in Kuzey Kıbrıs’ta yayınlanmış iki kitabı bulunuyor.

Halen Milliyet Gazetesi köşe yazarı olan Özay Şendir, aynı zamanda CNN Türk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.