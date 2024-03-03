KRT genel yayın yönetmeni Bulut istifa etti

Bir süre önce el değiştiren KRT TV'de yeni dönem ayrılıkları sürüyor. 4 yıldır kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Fikret Bulut görevinden istifa etti.

KRT genel yayın yönetmeni Bulut istifa etti

Fırat Bozfırat'ın satın almasının ardından 'Mustafa Sarıgül" söylentileriyle yeni bir döneme başlayan, KRT TV'de istifalar da sürüyor.

MedyaRadar’ın haberine göre 4 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Fikret Bulut, kanaldan ayrıldı.

KRT’den istifaya ilişkin açıklama yapılmazken daha önce de krttv.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Cihan Güner ve haber koordinatörü Barış Can istifa etmişti.

Kanal daha sonra 1 yıldır güvencesiz olarak çalıştırılan editör Mert Şişman'ı işten çıkarmış, ombudsmanlık görevi yapan Faruk Bildirici’nin görevine ve yazılarına da son vermişti.

Etiketler
KRT TV
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Akşam'a: Sözcü ve Cumhuriyet'teki haber doğru Faruk Bildirici'den Akşam'a: Sözcü ve Cumhuriyet'teki haber doğru
Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu
Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı
Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor Canan Karatay uyardı. Alkolden farkı yokmuş. Birçok kişi her gün içiyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
En akıllı 5 burç belli oldu En akıllı 5 burç belli oldu
Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin
Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı