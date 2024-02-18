İsmail Saymaz, Halk TV'den neden ayrıldığını açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma kararını nasıl verdiğini Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

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İsmail Saymaz, Halk TV'den neden ayrıldığını açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenine ilişkin, "Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" dedi.

Gazeteci Saymaz, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Programda, Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın" sorusuna yanıt veren Saymaz, "Ayrıldığım yerler hakkında çok konuşan biri değilim. Bundan uzak duruyorum. Ben Halk TV'nin o süreçte siyasi yöneliminin ürettiği içeriği çok gölgelemeye başladığını düşünmeye başladım" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde buna karar verdiğini ifade eden Saymaz, şöyle devam etti:

"Deprem günlerinden başlayarak daha sonra Altılı Masa krizini içine alan süreçte Halk TV yayınlarında seçimi öne alan, seçim sonuçlarına göre yayıncılık yapan bir gayret baş gösterdi. Bu tarz yayıncılık türü var. İçeriğin siyasi sonuçları olabilir. Ama ben sadece siyasi görüşlerim öyle diye kendimi gölgelemem.

Seçime giderken Halk TV'de benimsenen siyasi tutum Altılı Masa'da özellikle İYİ Parti'ye yönelik dili gördükten sonra bir tercih yapmak durumunda kaldım. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım"

NE OLMUŞTU?

İsmail Saymaz, 10 Nisan 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Saymaz, açıklamasında "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer vermişti.

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, twitter'dan yaptığı duyuruda İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'ye geçtiğini belirtmişti. Delek, Sevgili arkadaşım, son dönemin en iyi muhabir/gazetecisi @ismailsaymaz aramıza hoşgeldin. Seninle daha da güçlü olacağımız kesin. @szctelevizyonu'ndan gözünüzü alamayacaksınız…" demişti.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözleşmesi bitmeden ayrıldığı bildirilmişti. Açıklamada, kurumun Saymaz'ın başka bir mecraya geçme kararını etik bulmadığını kaydedilmişti.

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