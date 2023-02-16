Hürriyet gazetesinde ayrılık: 18 yıldır görevdeydi

Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinden flaş bir ayrılık haberi geldi.

Hürriyet gazetesinde ayrılık: 18 yıldır görevdeydi

Hürriyet Gazetesinde 18 yıldır görev yapan Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Erdinç Çelikkan ayrıldığını duyurdu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Hürriyet’te Gece Sorumlusu olarak gazeteciliğe başlayan Erdinç Çelikkan, ekonomi muhabirliğinin ardından son olarak aynı kurumda 8 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak görev yapıyordu.

Çelikkan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı “18 yıl önce henüz öğrenciyken büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, gazeteciliğin duayenleriyle yoğrulduğum Hürriyet’e bugün, arkamda unutulmayacak anılar bırakarak yeni bir başlangıç için veda ediyorum.” paylaşımıyla duyurdu.

 Hürriyet gazetesinde ayrılık: 18 yıldır görevdeydi - Resim : 1

Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı Mehmet Şef çileden çıktı. Bilmeden konuşmayın diyerek açıkladı
ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti' Tansu Çiller sosyal medyada gündem oldu: 'Yine Allah'ı bize emanet edip gitti'
Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi! Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!