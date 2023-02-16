Hürriyet gazetesinde ayrılık: 18 yıldır görevdeydi

Hürriyet Gazetesinde 18 yıldır görev yapan Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Erdinç Çelikkan ayrıldığını duyurdu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Hürriyet’te Gece Sorumlusu olarak gazeteciliğe başlayan Erdinç Çelikkan, ekonomi muhabirliğinin ardından son olarak aynı kurumda 8 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhabiri olarak görev yapıyordu.

Çelikkan, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı “18 yıl önce henüz öğrenciyken büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, gazeteciliğin duayenleriyle yoğrulduğum Hürriyet’e bugün, arkamda unutulmayacak anılar bırakarak yeni bir başlangıç için veda ediyorum.” paylaşımıyla duyurdu.