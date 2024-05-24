Haluk Bilginer'den sevindiren haber: ABD yapımı fenomen dizinin uyarlamasıyla ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer, son yılların en çok konuşulan projelerinden biri olan Ray Donovan dizisinin Türkiye uyarlamasında başrolde yer alacak.

Haluk Bilginer'den sevindiren haber: ABD yapımı fenomen dizinin uyarlamasıyla ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer, son yılların en çok ses getiren ABD yapımı dizilerinden biri olan Ray Donovan'ın Türkiye uyarlamasında başrol oynayacak.

2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Ray Donovan, Orchestra Content yapımcılığında Türk izleyicisiyle buluşacak.

Bilginer, dizide Jon Voight'un unutulmaz performansıyla hayat verdiği Mickey Donovan karakterini canlandıracak. Zengin ve ünlülerin pis işlerini halleden Mickey Donovan, aile hayatıyla ise tam bir kaosun içindedir. Usta oyuncunun bu zorlu ve çelişkili karaktere nasıl bir yorum katacağı merak konusu.

Ray Donovan uyarlamasının senaryosu ve yönetmeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haluk Bilginer'den sevindiren haber: ABD yapımı fenomen dizinin uyarlamasıyla ekranlara dönüyor Usta oyuncu Haluk Bilginer'den sevindiren haber
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