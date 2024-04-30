Habertürk ile yolları ayrılmıştı, ekranlara döndü: Sevilay Yılman'ın yeni adresi belli oldu!

Gazeteci Sevilay Yılman, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılık mesajında Yılman, "Millet İttifakı'na açık destek verirken Habertürk'ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum" demişti.

YENİ ADRESİNİ DUYURDU

Bu ayrılık mesajının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yılman, yeni adresini duyurdu.

Sevilay Yılman

Paylaşımında Yılman, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin ve Türk Medyası’nın doğru ve tarafsız habercilik yapacak bir televizyon kanalına ihtiyacı vardı ve ben de bu ihtiyaca katkı sunmak için Ekol TV ailesine katıldım… Çok mutluyum ve heyecanlıyım…"

Kaynak: Gerçek Gündem