Haber Global'de ayrılık: Bu sözlerle veda etti

Haber Global’den ayrılık haberi geldi. Medyaradar’ın haberine göre yaklaşık 5 yıldır kurumda editör olarak görev yapan Şerife Güler, yolları ayırdı.

“ARTIK BİRKAÇ KELAM ETMENİN VAKTİ…”

Şerife Güler, vedasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Artık birkaç kelam etmenin vaktidir efendim” diyen Güler, şöyle devam etti:

“Habercilik bambaşka bir serüven. Her durak bambaşka maceralara, yepyeni deneyimlere gebe. 5,5 yıldır muhteşem “habercilerle” çalıştığım, çok okuduğum, çok şey öğrendiğim Haber Global ile yollarımızı ayırdık. Şahane mesajlarla uğurlandım. Kendimi çok kıymetli hissettiren yöneticilerle çalıştım. Bu işi öğrenebileceğim en iyi insanlarla bir aradaydım bir süredir. Muhteşem işlere imza attık beraber. Hayatıma çok değerli insanlar kattım. Herkese teşekkür ederim. “Şimdilik” bize ayrılan sürenin sonuna geldik.”



ŞERİFE GÜLER KİMDİR?

Kadıköy'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde öğrenciyken FOX TV'de mesleğe adım attı. FOX TV’de yurt haber masasında görev aldı. Daha sonra 2012 yılında TGRT Haber’e geçti, haber editörlüğü yaptı. 2018 yılında yayın hayatına başlayan Azerbaycan sermayeli Haber Global’e transfer oldu. Gün içinde kuşak editörlüğü görevini üstlendi. 15 yıllık meslek hayatında darbe girişimi, savaşlar, depremler ve seçimlerin rejisinde görev aldı. Evli ve 2 erkek çocuk annesi.